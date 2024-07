Résultat des législatives 2024 à Cestas : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Cestas : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Cestas, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 34,98% de plus de 60 ans. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 27,62%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (10,05%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,88%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,25%), témoigne d'une population instruite à Cestas, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.