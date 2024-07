Résultat des législatives 2024 à Gradignan : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Gradignan : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A mi-chemin des élections législatives, Gradignan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,25% de cadres pour 25 835 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 1 989 entreprises, Gradignan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,81% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 1 506 résidents étrangers, soit 5,82% de la population, favorise son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,37%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 527 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. En somme, à Gradignan, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.