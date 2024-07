Résultat des législatives 2024 à Léognan : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Léognan

La démographie et le profil socio-économique de Léognan contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 241 habitants par km² et un taux de chômage de 8,69%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 28,34%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (14,63%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,86%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Léognan mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,14% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.