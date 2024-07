Résultat des législatives 2024 à Pessac : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères essentiels du scrutin législatif est à n'en pas douter le taux d'abstention. 30,28% des électeurs de Pessac ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,32% dans la ville. Le taux d'abstention était de 23,73% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,93% au premier tour et 48,89% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français est par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Pessac.

17:29 - Élections législatives à Pessac : un éclairage démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pessac mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,54% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux directives sur le travail. Avec 45,79% de population active et une densité de population de 1579 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux élevé de cadres, représentant 26,36%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,57% et d'une population immigrée de 10,12% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 14,01% à Pessac, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.