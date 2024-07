Résultat des législatives 2024 à Doué-en-Anjou : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Doué-en-Anjou et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Dans la commune de Doué-en-Anjou, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,0% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 102 € par an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3 823 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,04%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,87%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Doué-en-Anjou mettent en avant une diversité de qualifications, avec 37,47% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.