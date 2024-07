Résultat des législatives 2024 à Drancy : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères essentiels de ces législatives 2024 est immanquablement le taux de participation. Le pourcentage de participation à Drancy était de 60,26% pour le 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 34 925 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 60,1% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 67,1% au premier tour, ce qui représentait 23 435 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,15% au premier tour et 43,49% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Drancy ? L'inflation dans le pays et ses répercussions sur la vie des ménages sont notamment en mesure de faire augmenter la participation à Drancy.

17:29 - Drancy : démographie, élections et perspectives d'avenir

A la mi-journée des législatives, Drancy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 71 363 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 7 208 entreprises, Drancy offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,46% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Drancy forme une communauté diversifiée, avec ses 19 663 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 933 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,5%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Drancy, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.