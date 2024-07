Résultat des législatives 2024 à Pré-en-Pail-Saint-Samson (53140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Pré-en-Pail-Saint-Samson, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024 a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives il y a une semaine, à Pré-en-Pail-Saint-Samson, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 37,99% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre néanmoins en baisse de -11 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 66,49% à l'époque.

20:58 - Une progression notable de l'extrême droite à Pré-en-Pail-Saint-Samson Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives sera très instructif. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Avec une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Pré-en-Pail-Saint-Samson ? Le résultat du RN sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de cette élection des députés 2024, localement, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a l'espoir de l'emporter. Aux législatives à l'époque à Pré-en-Pail-Saint-Samson, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 21,64% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 48,25% pour Guillaume Garot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 66,49%. Guillaume Garot s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel score à Pré-en-Pail-Saint-Samson pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Grâce à 38,45% des voix, Paule Veyre de Soras (Rassemblement National) a pris la pôle position à Pré-en-Pail-Saint-Samson, le 30 juin dernier lors du 1er round des élections législatives. En deuxième position, Guillaume Garot (Union de la gauche) glanait 37,99%. Enfin, Vincent Saulnier (Union des Démocrates et Indépendants) obtenait 16,8% des votants. Les électeurs de Pré-en-Pail-Saint-Samson ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la 1ère circonscription de la Mayenne. Guillaume Garot y devançait ses adversaires, avec cette fois 45,39% devant Paule Veyre de Soras avec 28,59% et Vincent Saulnier avec 20,1%.

19:21 - À Pré-en-Pail-Saint-Samson, la participation du premier round éclipse celle du scrutin européen Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Le 1er tour des législatives 2024 à Pré-en-Pail-Saint-Samson a connu un taux d'abstention de 31,7%, plus bas que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 48,73% des électeurs de Pré-en-Pail-Saint-Samson (53). Le taux d'abstention était de 48,39% en 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives à Pré-en-Pail-Saint-Samson Ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Pré-en-Pail-Saint-Samson, qu'en est-il de la participation ? Dans la commune, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,3%. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 79,04% au second tour, ce qui représentait 1 312 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,15% au premier tour. Au second tour, 49,37% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Pré-en-Pail-Saint-Samson ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Pré-en-Pail-Saint-Samson : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Pré-en-Pail-Saint-Samson, le scrutin est en cours. Dotée de 1 487 logements pour 2 295 habitants, la densité de la commune est de 52 hab/km². Avec 144 entreprises, Pré-en-Pail-Saint-Samson offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 34,16% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,74% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,17%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 23 420 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Pré-en-Pail-Saint-Samson contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.