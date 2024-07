Résultat des législatives 2024 à Feneu (49460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La coalition de gauche a fait 40,49% au second tour il y a deux ans Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 27,01% des suffrages à Feneu. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point). Il faudra désormais atteindre 40,49% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Feneu ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. La progression du RN est déjà solide à Feneu entre le score de la formation en 2022 (13,97%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,35%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). Suffisant pour prévoir une implantation durable du parti dans la localité, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel en 2022 Le verdict de l'expérience de 2022 est aussi un enseignement à mettre en parallèle au moment du second tour qui se joue. Avec 36,38% à Feneu, le binôme La République en Marche était également placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription du Maine-et-Loire. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin, avec 59,51%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,49%.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin dimanche dernier à Feneu ? Grâce à 38,26% des votes, François Gernigon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris les devants à Feneu, dimanche 30 juin 2024 lors du premier tour des législatives. Elsa Richard (Front populaire) et Hugo Louvigne (Rassemblement National) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 27,01% et 26,35% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi François Gernigon qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 34,83%, devant Elsa Richard avec 33,82% et Hugo Louvigne avec 23,12%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Feneu ? Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Feneu était de 24,61%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 41,08% des personnes aptes à voter à Feneu avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 41,75% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Feneu, la grande inconnue de ces législatives 2024 reste l'abstention À Feneu, l'un des critères décisifs des législatives est incontestablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Feneu au premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 24,61%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,7% au premier tour et 47,17% au deuxième tour. Au second tour de la dernière présidentielle, 17,93% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 16,75% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Feneu (49460).

17:29 - Analyse socio-économique de Feneu : perspectives électorales La composition démographique et socio-économique de Feneu définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. Le taux de chômage à 6,1% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 87 hab par km² et 46,36% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 263 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 877 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (6,54%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,34%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Feneu mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,0% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.