En direct

21:12 - Une fourchette de 20% à 26,28% pour la gauche à Fressenneville Le Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué les esprits lors des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 26,28% des voix à Fressenneville. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 28,66% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Fressenneville en 2 ans Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces législatives 2024 localement. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Fressenneville entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Fressenneville pour le Rassemblement national ce soir ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection législative localement, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Fressenneville ? Le RN se hissait également en pôle position à Fressenneville il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Nicolas Lottin qui se classait en pôle position au premier tour avec 29,98% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 50,27%, devant le binôme Les Républicains à 49,73%.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce dimanche à Fressenneville ? A en croire les projections finales communiquées entre les deux tours, l'alliance RN-LR serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Il faudra néanmoins prendre en compte les particularités locales. Avec 48,84% des votes, Matthias Renault (Rassemblement National) a pris la tête à Fressenneville, le 30 juin 2024 pour le 1er round des législatives. En deuxième position, Léon Deffontaines (Front populaire) recueillait 26,28%. Enfin, Emmanuel Maquet (Les Républicains) ramassait 18,66% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription de la Somme, Matthias Renault rassemblant cette fois 48,9%, devant Emmanuel Maquet avec 27,7% et Léon Deffontaines avec 15,03%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Fressenneville ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? Le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Fressenneville a atteint 68,42%, surpassant celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 1 630 personnes en âge de participer à une élection à Fressenneville avaient en effet pris part au scrutin (soit 51,72%). Le taux de participation était de 57,04% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Fressenneville ? L'un des critères principaux de ces élections législatives 2024 est le niveau de participation. Dans la commune, 31,58% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,33% au premier tour. Au deuxième tour, 52,55% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Fressenneville ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 733 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 27,85% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,16% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont par exemple en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Fressenneville.

17:29 - Analyse socio-économique de Fressenneville : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques de Fressenneville mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des législatives. Avec 43,5% de population active et une densité de population de 257 habitants/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,6% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (74,45%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 865 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,99%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,88%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Fressenneville mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,97% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.