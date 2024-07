Résultat des législatives 2024 à Genas : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue immanquablement l'une des clés des législatives 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Genas était de 24,93%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,02% au premier tour. Au second tour, 50,14% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Genas ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,68% au sein de l'agglomération, contre une abstention de 21,87% au second tour. Le désir d'être enfin entendu est capable de faire augmenter le taux de participation à Genas.

17:29 - Genas : démographie, élections et stratégies politiques

A la mi-journée des législatives, Genas foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29,45% de cadres supérieurs pour 13 483 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 1 308 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (88,7%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 292 résidents étrangers, représentant 2,21% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 48,9% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 143,87 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Genas, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.