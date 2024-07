Résultat des législatives 2024 à Chassieu : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Les défis socio-économiques de Chassieu et leurs implications électorales

A la mi-journée des législatives, Chassieu regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,73% de cadres pour 11 092 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 387 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 713 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 550 personnes (5,07%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, 44,51% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 429,18 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Chassieu, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de la France.