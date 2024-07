Résultat des législatives 2024 à Saint-Priest : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des élections législatives est l'abstention. L'abstention s'élevait à 38,64% à Saint-Priest lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 35,77% des électeurs de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 29,89% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,82% au premier tour et 63,35% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Priest ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Priest.

17:29 - Saint-Priest : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Quelle influence les électeurs de Saint-Priest exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 22,43% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 19,37% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,76%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 11 649 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,02% et d'une population immigrée de 18,62% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Priest mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,35% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.