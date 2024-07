Résultat des législatives 2024 à Décines-Charpieu : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Décines-Charpieu

A la mi-journée des législatives, Décines-Charpieu foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29 731 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 638 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,64%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Décines-Charpieu forme une communauté diversifiée, avec ses 2 967 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,06%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 521 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Décines-Charpieu, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.