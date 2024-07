Résultat des législatives 2024 à Guyancourt : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est l'étendue de la participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Guyancourt était de 67,5%. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 18 309 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 75,92% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 69,79% au second tour, c'est-à-dire 12 782 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,28% au premier tour et 47,84% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Guyancourt aujourd'hui ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est en mesure de ramener les électeurs de Guyancourt (78280) dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections à Guyancourt : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Guyancourt foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 31,28% de cadres pour 29 406 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 1 899 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (20,69%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 2 830 résidents étrangers, représentant 9,67% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 29,47% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 387,34 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Guyancourt, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.