Résultat des législatives 2024 à Istres : les premiers chiffres du 2e tour

À Istres, le taux d'abstention est indiscutablement un critère clé des législatives. Dans la ville, dimanche, 32,89% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,88% au premier tour. Au second tour, 52,42% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 30 422 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,31% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,85% au premier tour. Les habitants des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Istres ?

17:29 - Istres : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La composition démographique et socio-économique d'Istres définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,74% et une densité de population de 378 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,54%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 14 696 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,33%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,37%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Istres mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,82% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.