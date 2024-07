Résultat des législatives 2024 à la Couture-Boussey (27750) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à la Couture-Boussey ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages obtenus au niveau national sont un premier indice. Le décompte de voix semble conséquent : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à la Couture-Boussey, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 15,6% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 19,15% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 23 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à la Couture-Boussey Le score obtenu par le RN sera une des clés pour cette législative 2024 à l'échelle locale. Ce sont déjà 23 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour Le résultat du RN sera ainsi le grand sujet à l'échelle locale pour le second tour de cette élection législative 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à la Couture-Boussey ? Le Rassemblement national se hissait déjà en pôle position à la Couture-Boussey lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Christine Loir au sommet au premier tour, avec 32,71% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 55,77%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,23%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à la Couture-Boussey ce dimanche ? Avec 55,18% des suffrages, Christine Loir (Rassemblement National) a pris la pôle position à la Couture-Boussey, le 30 juin 2024 pour le premier tour de l'élection législative. Julien Canin (Majorité présidentielle) et Christine Le Bonté (Front populaire) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 25,47% et 15,6% des votants à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Christine Loir glanant cette fois 46,54%, devant Julien Canin avec 28,51% et Christine Le Bonté avec 21,58%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport aux européennes à la Couture-Boussey ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques passées. À la Couture-Boussey, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 38,52%, inférieur à celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, 52,16% des personnes en capacité de participer à une élection à la Couture-Boussey avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 51,59% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À la Couture-Boussey, l'abstention peut-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à la Couture-Boussey, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à la Couture-Boussey était de 61,48%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,19% au premier tour. Au second tour, 46,13% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,93% au sein de la localité. La participation était de 72,35% au premier tour, c'est-à-dire 1 214 personnes. La méfiance vis à vis des politiques est notamment capable de pousser les citoyens de la Couture-Boussey (27750) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Couture-Boussey Dans la ville de la Couture-Boussey, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Avec une densité de population de 213 hab par km² et 46,52% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,22% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 796 €/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 765 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,43%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à la Couture-Boussey mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,59% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.