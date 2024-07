Résultat des législatives 2024 à Lamentin : les premiers chiffres du 2e tour

À Lamentin, l'une des clés de ce scrutin législatif est indéniablement la participation. L'abstention s'élevait à 64,39% à Lamentin lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 51,55% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 51,34% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 74,54% au premier tour et 71,33% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Lamentin aujourd'hui ? La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français pourrait en effet renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Lamentin.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Lamentin

Quelle influence les habitants de Lamentin exercent-ils sur les résultats des législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,91% ont 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 267 euros/an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (42,44%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,69%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lamentin mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,18% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.