Résultat des législatives 2024 à Limoges : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Limoges : impact de la démographie et de l'économie locale

A mi-chemin des législatives, Limoges fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 129 760 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 8 872 entreprises, Limoges se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 14,3% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,08% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Limoges forme une communauté diversifiée, avec ses 14 415 résidents étrangers, soit 11,04% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 052 € par an, la ville affiche un taux de chômage de 17,21%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Limoges, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.