Résultat des législatives 2024 à Maisons-Laffitte : les premiers chiffres du 2e tour

À Maisons-Laffitte, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est l'étendue de la participation. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Maisons-Laffitte s'élevait à 24,09%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,74% au premier tour et 44,2% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 22,04% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 19,45% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Maisons-Laffitte ?

17:29 - Les enjeux locaux de Maisons-Laffitte : tour d'horizon démographique

Comment la population de Maisons-Laffitte peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,4%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (59,39%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux important de cadres, atteignant 50,96%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,20% et d'une population immigrée de 13,91% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (59,55%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Maisons-Laffitte, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.