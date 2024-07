Résultat des législatives 2024 à Mandelieu-la-Napoule : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique de Mandelieu-la-Napoule façonne les résultats électoraux ?

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Mandelieu-la-Napoule est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 21 561 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 436 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 36,11% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 455 résidents étrangers, Mandelieu-la-Napoule se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,3%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2502,88 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Mandelieu-la-Napoule, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.