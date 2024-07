Résultat des législatives 2024 à Milly-sur-Thérain (60112) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Milly-sur-Thérain, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a accumulé les votants du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les urnes. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,55% des voix à Milly-sur-Thérain. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 18,55% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 19 points à Milly-sur-Thérain Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 19 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Milly-sur-Thérain ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de cette élection législative 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN peut-il gagner cette fois à Milly-sur-Thérain, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Milly-sur-Thérain, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 27,75% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 31,52% pour Victor Habert-Dassault (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 59,96%. Victor Habert-Dassault remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) déjà devant avec 46,08% à Milly-sur-Thérain aux législatives D'après les projections en nombre de sièges dévoilées entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes devrait s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'union de la gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes garderaient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 46,08% des suffrages, Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) a pris la tête à Milly-sur-Thérain, dimanche 30 juin au soir du premier round de l'élection législative. Victor Habert-Dassault (Les Républicains) et Roxane Lundy (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 24,77% et 15,55% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Claire Marais-Beuil qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 1ère circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 46,19%, devant Victor Habert-Dassault avec 24,48% et Roxane Lundy avec 17,64%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Milly-sur-Thérain ? Au cours des consultations démocratiques passées, les 1 874 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, 67,34% des électeurs de Milly-sur-Thérain ont voté lors du premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 1 331 électeurs de Milly-sur-Thérain (60) avaient en effet pris part au scrutin (soit 51,77%). Le taux de participation était de 58,27% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Milly-sur-Thérain ? L'une des clés de ce scrutin législatif est indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Dans la ville, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 32,66%. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 23,53% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,72% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,0% au premier tour et 54,75% au deuxième tour. La méfiance vis à vis des hommes politiques serait notamment capable de ramener les citoyens de Milly-sur-Thérain vers les urnes.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Milly-sur-Thérain Quel portrait faire de Milly-sur-Thérain, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 840 habitants répartis dans 985 logements, cette commune présente une densité de 82 hab/km². Ses 83 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 560 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (27,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 37,62% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,5% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 477,40 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Milly-sur-Thérain, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux défis français.