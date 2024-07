Résultat des législatives 2024 à Saint-Gaultier (36800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se transférer les 22,07% de la gauche à Saint-Gaultier ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce 2e tour. Premier élément de réponse : le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Gaultier, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,07% des votes dans la localité. Un score à compléter néanmoins avec les 24,53% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Saint-Gaultier L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Saint-Gaultier entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité au second tour à Saint-Gaultier ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera en conséquence très observé. Mis en échec en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois des chances de remporter l'élection localement. Le RN ne convainquait pas en revanche dans la commune de Saint-Gaultier il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,98% au premier tour, contre 30,49% pour François Jolivet (LREM). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore François Jolivet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 51,50%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,50%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Saint-Gaultier ? Selon les projections finales publiées depuis le premier tour, le Rassemblement national pourrait décrocher entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Grâce à 39,8% des votes, Mylène Wunsch (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Gaultier, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Un score qui lui a permis d'arriver devant François Jolivet (Horizons) et Eloïse Gonzalez (Front populaire) avec 35,34% et 22,07% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Mylène Wunsch accumulant cette fois 40,2%, devant François Jolivet avec 35,12% et Eloïse Gonzalez avec 21,69%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Gaultier ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des précédentes élections ? Le 30 juin dernier, 67,15% des électeurs de Saint-Gaultier ont participé au premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 51,9% des électeurs de Saint-Gaultier (36) s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 55,46% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives, un élément fort à Saint-Gaultier ? Ce dimanche, lors des législatives à Saint-Gaultier, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la localité, 32,85% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,73% au premier tour. Au deuxième tour, 52,48% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 24,57% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 26,83% au deuxième tour. La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national est de nature à ramener les électeurs de Saint-Gaultier vers les urnes.

17:29 - Saint-Gaultier : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Saint-Gaultier, le scrutin est en cours. Avec ses 1 722 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 110 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 058 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (42,13%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 30,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 55,81% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 838,69 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Saint-Gaultier incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.