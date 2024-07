Résultat des législatives 2024 à Neuilly-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Comme noté dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives à Neuilly-sur-Marne a été de 38,9%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 57,18% des inscrits sur les listes électorales de Neuilly-sur-Marne, contre une abstention de 57,74% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

L'abstention est l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Neuilly-sur-Marne était de 61,1% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 39,27% au premier tour et 39,15% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 19 355 personnes en âge de voter dans la ville, 71,96% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 64,38% au deuxième tour, c'est-à-dire 12 470 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des foyers français pourraient potentiellement avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Neuilly-sur-Marne (93330).

17:29 - Dynamique électorale à Neuilly-sur-Marne : une analyse socio-démographique

Comment la population de Neuilly-sur-Marne peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 42% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,64% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (30,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 7 645 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 21,89% et d'une population immigrée de 24,63% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,59% à Neuilly-sur-Marne, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.