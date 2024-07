Résultat des législatives 2024 à Pau : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Pau : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de Pau, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,74%. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (39,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 23 411 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,48% et d'une population immigrée de 13,81% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 9,93% à Pau, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.