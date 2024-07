Résultat des législatives 2024 à Saint-Estève : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Estève : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Estève se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 11 550 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 967 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 329 résidents étrangers, soit 2,83% de la population, participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,81%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 803 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Estève s'inscrit dans l'histoire française.