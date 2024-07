Résultat des législatives 2024 à Carrières-sous-Poissy : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Analyse démographique et économique des législatives à Carrières-sous-Poissy

A mi-chemin des élections législatives, Carrières-sous-Poissy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 18 316 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 974 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 038 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (26,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 3 258 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 24,49%, Carrières-sous-Poissy se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, 51,4% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1389,94 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Carrières-sous-Poissy, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.