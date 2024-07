Résultat des législatives 2024 à Sarreguemines : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Sarreguemines ? L'abstention s'élevait à 45,37% à Sarreguemines lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 35,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 34,77% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 63,97% au premier tour. Au second tour, 65,78% des électeurs ne se sont pas déplacés. L'inflation dans le pays et ses retombées sur le quotidien des familles pourraient potentiellement ramener les électeurs de Sarreguemines vers les urnes.

17:29 - Sarreguemines : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Sarreguemines est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 20 624 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 895 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,6% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 2 189 personnes (10,65%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 647 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,48%, révélant une situation économique mitigée. À Sarreguemines, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.