17:29 - Saint-Jean : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Jean se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 25,87% de cadres supérieurs pour 11 243 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 1 067 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 3 240 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (13,81%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 349 résidents étrangers, Saint-Jean se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,98%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 35 398 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Jean affirme l'attachement des habitants aux idées françaises.