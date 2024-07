Résultat des législatives 2024 à Saint-Leu : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Leu : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la commune de Saint-Leu, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,39% de plus de 75 ans. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2174,75 €/mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (11,94%) et le nombre de résidences HLM (8,69% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Leu mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,8% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.