Résultat des législatives 2024 à Sainte-Consorce (69280) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - À Sainte-Consorce, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va obligatoirement influer sur ce 2e tour. Premier indice : le bloc a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,7% des voix à Sainte-Consorce. Un score qui n'a pas vraiment grimpé en comparaison des 21,06% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 30 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Sainte-Consorce L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 30 points à Sainte-Consorce entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Un cran de plus devrait être dépassé ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le parti présidentielle s'en sortait bien aux législatives il y a deux ans à Sainte-Consorce Reste dorénavant à savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Aux législatives à Sainte-Consorce il y a deux ans, c'est Thomas Gassilloud déjà qui s'imposait au premier tour, avec 37,65%. Thomas Gassilloud l'emportait enfin en revanche avec l'étiquette Ensemble ! Au second tour dans la localité, avec 70,46%.

20:05 - À Sainte-Consorce, les résultats des législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Dimanche 30 juin, les électeurs de Sainte-Consorce ont placé en tête Thomas Gassilloud (Ensemble ! - Majorité présidentielle), à qui ils ont accordé 34,66% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Cecile Patout (Rassemblement National) et Florence Janine Jacqueline Perrin (Union de la gauche) avec 30,44% et 21,7% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Thomas Gassilloud glanant cette fois 32,54%, devant Cecile Patout avec 31,15% et Florence Janine Jacqueline Perrin avec 23,64%.

19:21 - À Sainte-Consorce, la participation du 1er round surpasse celle du scrutin européen L'observation des scrutins électoraux antérieurs permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Le 30 juin dernier, 78,08% des électeurs de Sainte-Consorce ont fait le déplacement lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 664 personnes en âge de participer à une élection à Sainte-Consorce avaient effectivement participé à l'élection (soit 65,56%). Le taux de participation était de 57,3% pour le scrutin de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - 78,08% de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Sainte-Consorce L'un des critères déterminants du scrutin législatif est à n'en pas douter le taux de participation. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 21,92%. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,52% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 16,98% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,87% au premier tour et 49,57% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Sainte-Consorce ? Les enjeux de ce scrutin historique sont en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Sainte-Consorce (69280).

17:29 - Dynamique électorale à Sainte-Consorce : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième tour des législatives à Sainte-Consorce comme partout ailleurs. Avec ses 31,51% de cadres pour 2 059 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 180 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 658 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,95%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 32,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3347,71 €/mois, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Sainte-Consorce incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.