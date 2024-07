Résultat des législatives 2024 au Lardin-Saint-Lazare (24570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quels seront les reports de voix pour la gauche au Lardin-Saint-Lazare ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, au Lardin-Saint-Lazare, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,66% des votes dans la commune. Un score qui a vivement progressé en comparaison des 19,77% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 60,43% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 20 points au Lardin-Saint-Lazare La montée du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN finisse vainqueur au Lardin-Saint-Lazare ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 au Lardin-Saint-Lazare ? La fraction d'électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection législative 2024 au niveau local. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de l'emporter. Le RN tirait également son épingle du jeu au Lardin-Saint-Lazare au début des élections législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Ludivine Le Berre qui arrivait en tête au premier tour avec 27,27%. C'est en revanche Sébastien Peytavie (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui s'imposait chez les électeurs du Lardin-Saint-Lazare au second tour, avec 60,43%, devant son adversaire Divers centre à 39,57%.

20:05 - Quel score au Lardin-Saint-Lazare pour le RN aux législatives ? Pour le 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs du Lardin-Saint-Lazare ont préféré Dominique-Louise Marchaudon (Rassemblement National), qui a engrangé 47,2% des suffrages. Sébastien Peytavie (Union de la gauche) et Jérôme Peyrat (Divers centre) suivaient en décrochant 28,66% et 9,48% des électeurs à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Dominique-Louise Marchaudon rassemblant cette fois 36,01%, devant Sébastien Peytavie avec 34,49% et Jérôme Peyrat avec 16,64%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport aux européennes au Lardin-Saint-Lazare ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Au Lardin-Saint-Lazare, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 26,23%, inférieur de 18 points à celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 44,0% au niveau du Lardin-Saint-Lazare (24), à comparer avec un taux d'abstention de 43,65% pour les européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La participation va-t-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 au Lardin-Saint-Lazare ? Au Lardin-Saint-Lazare, l'une des clés de ce scrutin législatif est indéniablement l'étendue de l'abstention. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 au Lardin-Saint-Lazare s'élevait à 26,23%. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 327 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,31% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,35% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,86% au premier tour. Au second tour, 47,48% des votants ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple susceptibles de faire augmenter le pourcentage de participation au Lardin-Saint-Lazare (24570).

17:29 - Comprendre l'électorat du Lardin-Saint-Lazare : un regard sur la démographie locale Dans la commune du Lardin-Saint-Lazare, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,18%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (70,35%) met en avant le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (29,55%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 719 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,61%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Lardin-Saint-Lazare mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,57% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.