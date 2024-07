Résultat des législatives 2024 à Sarrebourg : les premiers chiffres du 2e tour

À Sarrebourg, le niveau d'abstention constitue l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024. Le taux de participation à Sarrebourg pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 57,26%, dimanche dernier. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 7 966 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 67,09% étaient allés voter, contre une participation de 66,45% au second tour, soit 5 297 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,14% au premier tour. Au second tour, 37,11% des votants se sont déplacés. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Sarrebourg ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Sarrebourg : ce qu'il faut savoir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Sarrebourg se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 359 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 033 entreprises, Sarrebourg permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,43% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Sarrebourg abrite une communauté diversifiée, avec ses 887 résidents étrangers, soit 7,22% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 389 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,66%, révélant une situation économique instable. En somme, Sarrebourg incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.