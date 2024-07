Résultat des législatives 2024 à Sotteville-lès-Rouen : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 29 440 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le premier round des élections législatives 2024 à Sotteville-lès-Rouen a connu un taux d'abstention de 35,46%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, sur les 19 986 inscrits sur les listes électorales à Sotteville-lès-Rouen, 50,06% avaient effectivement déserté les urnes, contre une abstention de 47,71% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

17:29 - Les défis socio-économiques de Sotteville-lès-Rouen et leurs implications électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sotteville-lès-Rouen montrent des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Avec 43,62% de population active et une densité de population de 3899 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 17,03% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 773 €/an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,15% et d'une population immigrée de 9,50% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Sotteville-lès-Rouen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,2% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.