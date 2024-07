Résultat des législatives 2024 à Saint-Étienne-du-Rouvray : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Étienne-du-Rouvray, l'une des clés des législatives est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Les résidents de Saint-Étienne-du-Rouvray ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 61,15%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,62% au premier tour et 39,59% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Étienne-du-Rouvray ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 65,56% au sein de la ville, contre un taux de participation de 69,22% au premier tour, c'est-à-dire 11 657 personnes. Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray ?

17:29 - Saint-Étienne-du-Rouvray : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A la mi-journée des élections législatives, Saint-Étienne-du-Rouvray fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 28 508 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 339 entreprises démontrent une économie florissante. Dans l'agglomération, 41% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,55% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 4 278 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 390 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,88%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Saint-Étienne-du-Rouvray, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.