Résultat des législatives 2024 au Petit-Quevilly : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le Petit-Quevilly : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune du Petit-Quevilly, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec 45,97% de population active et une densité de population de 5174 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 18,93% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 317 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,61% et d'une population étrangère de 11,63% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation au Petit-Quevilly mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,17% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.