Résultat des législatives 2024 à Talloires-Montmin (74210) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Sur qui vont se porter les 18,38% de la gauche à Talloires-Montmin ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votants du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau du pays, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Talloires-Montmin, le Front populaire a pour sa part réuni 18,38% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions couvrant la ville. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 17 points à Talloires-Montmin Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection du Parlement. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 17 points ici entre 2022 et 2024. Quoi qu'il se passe, une marche de plus sera certainement franchie ce dimanche soir.

20:29 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Le verdict de l'élection législative 2022 peut aussi sembler un élément à regarder au moment du second tour qui se joue. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Talloires-Montmin, déjà couverte par 2 circonscriptions, avait aussi vu les candidats estampillés Ensemble ! S'imposer avec 38,38%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, sera derrière à 12,24%. Au second tour,ce sont encore des candidats La République en Marche qui glaneront le plus de suffrages, avec 69,48% à l'échelle communale, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,52%.

20:05 - Les candidats Ensemble ! En tête lors des législatives 2024 à Talloires-Montmin Les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle ont obtenu, si on se penche sur le vote des habitants de Talloires-Montmin, 42,36% des votes, pour les 2 circonscriptions que rassemble la commune, le 30 juin, pour le premier tour de la législative. Les représentants Rassemblement National et Union de la gauche les suivaient en captant 29,3% et 18,38% des votants. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Véronique Riotton (ENS) dans la 1re circonscription avec 45,38% et Anis Bouvard (RN) dans la 2e circonscription avec 41,92%. A l'échelle des circonscriptions, on trouvait par ailleurs en tête Véronique Riotton dans la 1re avec 35,64% et Antoine Armand dans la 2e avec 33,27%.

19:21 - Et que dire des élections européennes à Talloires-Montmin au niveau de l'abstention ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Talloires-Montmin a été de 73,09%, surpassant de 17 points celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 933 inscrits sur les listes électorales à Talloires-Montmin, 56,91% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 52,28% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - 73,09% de participation lors de la première manche des législatives 2024 à Talloires-Montmin À Talloires-Montmin, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Talloires-Montmin s'élevait à 73,09%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,35% au premier tour et 47,14% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Talloires-Montmin ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,87% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 76,4% au deuxième tour, soit 1 457 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à ramener les habitants de Talloires-Montmin dans les bureaux de vote.

17:29 - Talloires-Montmin : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Talloires-Montmin, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,45%. Le taux important de cadres, représentant 27,68%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,51%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,33%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 37,76%, comme à Talloires-Montmin, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.