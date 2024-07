Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-d'Ascq : les premiers chiffres du 2e tour

Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est également nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Le premier round des élections législatives 2024 à Villeneuve-d'Ascq a connu une participation de 65,45%, supérieure de 13 points à celle des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 52,36% des électeurs de Villeneuve-d'Ascq s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 50,48% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Villeneuve-d'Ascq

Comment les électeurs de Villeneuve-d'Ascq peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 17,24% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec 44,55% de population active et une densité de population de 2254 hab par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Un salaire moyen mensuel net de 2591,35 € par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 18 620 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,47% et d'une population étrangère de 10,44% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 14,04% à Villeneuve-d'Ascq, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.