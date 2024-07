Résultat des législatives 2024 à Mons-en-Barœul : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique de Mons-en-Barœul façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Mons-en-Barœul, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 16,66% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 45,77% de population active et une densité de population de 7289 habitants par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (68,24%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 5 735 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,57% et d'une population immigrée de 15,03% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,1% à Mons-en-Barœul, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.