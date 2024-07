Résultat des législatives 2024 à Ronchin : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement la participation. Le pourcentage d'abstention à Ronchin lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 33,23%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,89% au premier tour et 54,69% au second tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 29,01% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 26,36% au premier tour. Les incitations à faire "barrage" au RN pourraient entre autres ramener les citoyens de Ronchin (59790) dans les isoloirs.

17:29 - Ronchin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Ronchin regorge de diversité et d'activités. Avec ses 19 437 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 963 entreprises, Ronchin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,0% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,67% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 1 152 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,03%, participe à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 43,29% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 163,81 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Ronchin, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.