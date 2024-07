Résultat des législatives à Villeurbanne : tous les résultats du 2e tour EN DIRECT

En direct

20:02 - Le résultat de la gauche déjà déterminant ce dimanche à Villeurbanne Grâce à 46,29% des suffrages, Gabriel Amard (Union de la gauche) a pris la pôle position à Villeurbanne, le 30 juin 2024 au soir du 1er tour des législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant Jean-Paul Bret (Divers gauche) et Délia Agus (Rassemblement National) avec 19,94% et 18,94% des votants. C'est aussi Gabriel Amard qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 46,29%, devant Jean-Paul Bret avec 19,94% et Délia Agus avec 18,94%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Villeurbanne aux dernières élections L'observation des scrutins électoraux précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Le 30 juin dernier, 34,82% des électeurs de Villeurbanne ne se sont pas déplacés au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 92 218 personnes en âge de voter à Villeurbanne, 48,53% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 55,75% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Villeurbanne À Villeurbanne, l'une des clés des élections législatives 2024 est incontestablement l'ampleur de l'abstention. Les résidents de Villeurbanne ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 65,18%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,4% au premier tour. Au second tour, 43,29% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Villeurbanne ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 72,29% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 65,15% au second tour, soit 57 673 personnes. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Villeurbanne ?

17:29 - Villeurbanne : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la commune de Villeurbanne, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 45% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,33%. En outre, le taux de familles propriétaires (35,01%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2373,01 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 40 662 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,03% et d'une population étrangère de 13,71% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 12,14% à Villeurbanne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.