Résultat des législatives 2024 à Wattrelos : les premiers chiffres du 2e tour

20:02 - Des élections législatives qui ont souri au Rassemblement national à ce stade Selon les toutes dernières projections publiées jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella pourrait gagner entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. La coalition de gauche pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques électorales des territoires. Grâce à 44,77% des bulletins de vote, Ethan Leys (Rassemblement National) a pris la tête à Wattrelos, le 30 juin 2024 au soir du premier tour de la législative. David Guiraud (Front populaire) et Tarik Mekki (Divers centre) suivaient en récupérant respectivement 32,54% et 17,85% des votants. Les votants passés par les bureaux de vote de la commune n'avaient pas choisi la même sensibilité politique que ceux de la circonscription, puisque David Guiraud y devançait ses adversaires, avec cette fois 48,5% devant Ethan Leys avec 30,8% et Tarik Mekki avec 16,07%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Wattrelos ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? À Wattrelos, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 43,04%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 28 936 personnes en âge de voter à Wattrelos, 56,82% étaient en effet restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 57,41% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - 56,96% de participation lors du 1er round des élections législatives à Wattrelos L'abstention constitue indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 43,04%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 28 385 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 32,89% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 35,02% au second tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 63,07% au premier tour et 64,47% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Wattrelos ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Wattrelos ?

17:29 - Wattrelos : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Wattrelos révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des législatives. Avec 46,18% de population active et une densité de population de 3070 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 17,85% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1982,27 euros/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,27% et d'une population étrangère de 6,86% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Wattrelos mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,65% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.