Résultat des législatives 2024 au Grand-Bornand (74450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les suffrages du Front populaire convoités L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire au premier tour des législatives au Grand-Bornand. On trouvait un ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la première marche au premier tour, avec 46,9 % des bulletins. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Antoine Armand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives au Grand-Bornand ? Le nombre de bulletins de la formation de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections législatives. La progression du RN est déjà solide au Grand-Bornand entre le score du mouvement en 2022 (11%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,37%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, loin des 89 de l'époque. Assez pour acter une implantation durable du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Le verdict du scrutin législatif de 2022 semble aussi un élément à mettre en parallèle au moment du second tour. A l'époque au Grand-Bornand, lors des élections du Parlement, le score était de 35,75% pour Lionel Tardy (Divers droite), Le Grand-Bornand faisant déjà partie de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie. Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme LREM gagner le scrutin, avec 80,47%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 19,53%.

20:05 - Antoine Armand (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en avance avec 46,9% au Grand-Bornand aux législatives Au soir du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants du Grand-Bornand ont plébiscité Antoine Armand (Ensemble pour la République), qui a engrangé 46,9% des suffrages. Anis Bouvard (Rassemblement National) et Alexandre Richefort (Les Républicains) suivaient grâce à respectivement 26,37% et 12,62% des électeurs. C'est aussi Antoine Armand qui arrivait en tête dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 33,27%, devant Anis Bouvard avec 28,8% et Guillaume Tatu avec 26,88%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 au Grand-Bornand ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut également observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Comme stipulé dans le précédent post, la participation au premier tour des élections législatives au Grand-Bornand a été de 72,92%, plus importante de 15 points que celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 57,2% des inscrits sur les listes électorales du Grand-Bornand, à comparer avec un taux de participation de 52,39% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives au Grand-Bornand ? Ce dimanche, lors du second tour des élections législatives au Grand-Bornand, qu'en est-il de la participation ? Le Grand-Bornand a enregistré une participation de 72,92%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,37% au premier tour. Au second tour, 48,11% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui au Grand-Bornand ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 82,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 78,98% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 544 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles est de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens du Grand-Bornand (74450).

17:29 - Le Grand-Bornand aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville du Grand-Bornand, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 35 hab/km² et 50,77% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 1,48% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (15,98%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 927 votants. Le nombre de familles monoparentales (4,22%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (25,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 80,9%, comme au Grand-Bornand, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.