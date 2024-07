Résultat des législatives 2024 à Annecy : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Annecy

Dans la ville d'Annecy, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,56%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 687 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 40 028 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,15% et d'une population immigrée de 12,15% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,73%), témoigne d'une population instruite à Annecy, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.