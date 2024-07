Résultat des législatives 2024 aux Pennes-Mirabeau : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique des Pennes-Mirabeau

Les données démographiques et socio-économiques des Pennes-Mirabeau révèlent des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des législatives. Avec 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,37%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (72,2%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,82%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 8 013 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,29%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,81%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation aux Pennes-Mirabeau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,88% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.