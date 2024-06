Résultat des législatives à Aix-en-Provence : consultez tous les résultats du 1er tour EN DIRECT

20:00 - Découvrez les résultats du premier tour des élections législatives à Aix-en-Provence C'est la fin de ce premier tour des élections législatives 2024. Voici les résultats à l'échelle nationale pour Ifop et TF1 et LCI : Rassemblement National : 34,5%

Nouveau Front Populaire : 28,5%

Majorité présidentielle : 22,5%

Les Républicains : 10%

Extrême Gauche : 1,2%

Reconquête : 0,5%

Divers : 2,8%

19:34 - À Aix-en-Provence, quels pourraient être les reports du score de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 16,47% à Aix-en-Provence le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 11,84% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,53% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,55% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 34% sur place. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Aix-en-Provence, la Nupes avait par ailleurs cumulé 26,74% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions de la ville. Une poussée à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:31 - Le Rassemblement national à Aix-en-Provence, un favori aux législatives ? Alors que déduire de cette avalanche de chiffres ? Si on se penche sur la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait s'élever à environ 21% à Aix-en-Provence. Un calcul qui semble logique compte tenu des électeurs également grattés par le mouvement dans la localité ces dernières années, correspondant en effet à 5,05 points de parts de voix.

17:14 - 22.69% pour la liste Bardella à Aix-en-Provence début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est très parlant. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Aix-en-Provence, avec 22.69%, soit 11213 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 17.27% et Raphaël Glucksmann à 16.47%.

17:02 - Le taux de participation dans les Bouches-du-Rhône en hausse à 17h Le taux de participation à 17h dans les Bouches-du-Rhône est désormais connu et s'établit à 63,34%. Un chiffre en forte hausse puisqu'en 2022, ce chiffre s'établissait à seulement 37,41% à 17h.

16:52 - 30.91% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Aix-en-Provence C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Lors de la présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 30.91% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23.41%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 15.35%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67.4% devant Marine Le Pen (32.6%).

16:37 - Les Bouches-du-Rhône parmi les meilleurs élèves de la participation Les premiers chiffres de la participation au premier tour des élections législatives sont tombés. Le département des Bouches-du-Rhône figure notamment parmi les meilleurs élèves avec un taux de participation établi à 33,70% à 12h. Un taux en hausse de 14 points par rapport aux dernières élections législatives de 2022. Pour rappel, le taux de participation à l'échelle nationale à 12h est établi à 25,9%.

16:34 - Quel verdict à Aix-en-Provence pour la majorité aux législatives 2024 ? Le score en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville d'Aix-en-Provence, cumulant 13.28% des voix sur place, contre 30.13% en moyenne pour les candidats LREM répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Mohamed Laqhila (ENS) dans la 11e circonscription avec 27.89% et Anne-Laurence Petel (ENS) dans la 14e circonscription avec 32.57%. Sur la commune d'Aix-en-Provence, c'est finalement une majorité Ensemble ! qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste sur l'ensemble des électeurs.

15:46 - Élections à Aix-en-Provence : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune d'Aix-en-Provence, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 11,6% et une densité de population de 766 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres, représentant 29,55%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,70% et d'une population étrangère de 7,04% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 12,1% à Aix-en-Provence, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

15:11 - Un taux de participation de 14 points de plus qu’en 2022 dans les Bouches-du-Rhône Ce midi, le taux de participation au premier tour des élections législatives dans les Bouches-du-Rhône (13) était de 33,70 %, un chiffre en forte hausse par rapport à 2022 où 19,84% des électeurs s'étaient déplacés à la même heure. La participation observée est bien plus élevée qu'au niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

10:59 - Aix-en-Provence : quel était le pourcentage d'abstention aux législatives ? La participation sera l'une des clés de ce scrutin législatif à Aix-en-Provence. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,09% au premier tour. Au deuxième tour, 44,59% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 74,72% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 72,77% au second tour, ce qui représentait 68 714 personnes.