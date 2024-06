Résultat des législatives à Alfortville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Alfortville, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, a des chances d'en rassembler une portion. Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 18,46% à Alfortville. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 51% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Alfortville, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 50,08% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Alfortville Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN semble déjà puissante à Alfortville entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,96%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (17,19%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression de quinze points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Alfortville à contre-courant lors des élections européennes Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc également comme sensé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. À Alfortville, les récentes européennes donnaient la première place à la liste de Manon Aubry en effet, avec 24,34% des voix. La gagnante devançait la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,46% et Jordan Bardella avec 17,19%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Alfortville au premier tour de la dernière présidentielle Avec 12,84%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Alfortville au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 37,4% et 24,72% des voix. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 72,39% contre 27,61% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Isabelle Santiago (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des dernières législatives à Alfortville Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Avec 10,09% à Alfortville, le Rassemblement national avait été distancé par les 50,08% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune d'Alfortville, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

11:02 - Alfortville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique d'Alfortville détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 18,89% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 18,36% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (54,51%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 11 564 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 26,27% et d'une population étrangère de 18,92% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,01%), témoigne d'une population instruite à Alfortville, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Alfortville : la participation en question Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 47,63% des inscrits sur les listes électorales d'Alfortville (Val-de-Marne) avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,95% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,51% au premier tour et seulement 55,15% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Alfortville ? Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.