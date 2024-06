Résultat des législatives à Amilly : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans le match à Amilly pour ces élections législatives 2024 ? L'autre question qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Amilly, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,48% à Amilly le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 21% sur place.

18:42 - L'extrême droite a solidement avancé à Amilly en 5 ans Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison de chiffres. Mais des pistes émergent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Amilly entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 34% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 39,6% à Amilly au début du mois Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le 9 juin en effet, à Amilly, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 39,6% des voix contre Valérie Hayer à 15,55% et Raphaël Glucksmann à 9,48%.

14:32 - Amilly avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Amilly avec 27,64% contre 29,9% pour Emmanuel Macron. Amilly n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,09% et 6,62% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,69% contre 56,31%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Amilly ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national réalisait un excellent démarrage à Amilly. On retrouvait en effet Thomas Ménagé en tête au premier tour, avec 26,10% dans la ville, qui votait pour la 4ème circonscription du Loiret. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,98%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,02%.

11:02 - Élections législatives à Amilly : un éclairage démographique Dans la commune d'Amilly, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec une densité de population de 314 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,74%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2312,62 €/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 263 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,46%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,5%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Amilly mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,32% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Abstention à Amilly : que retenir des précédentes élections ? Au fil des dernières élections, les 13 835 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 50,8% des votants d'Amilly (Loiret). Le taux d'abstention était de 48,49% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,12% au premier tour. Au deuxième tour, 54,32% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Amilly pour les législatives ? Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.