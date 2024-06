Résultat des législatives à Angerville-l'Orcher : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - 41,43% pour le Rassemblement national à Angerville-l'Orcher le 9 juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux européennes à Angerville-l'Orcher. Le bulletin a enregistré 41,43% des voix, soit 249 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 17,47% et Raphaël Glucksmann à 12,15%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Angerville-l'Orcher lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Angerville-l'Orcher avec 27,25% contre 32,17% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,29% et 4,56% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 46,55% contre 53,45%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très analysé. Lors des dernières législatives à Angerville-l'Orcher, le RN terminait à la deuxième place, 21,59% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 39,39% pour Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (58,61%). Marie-Agnès Poussier-Winsback remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Angerville-l'Orcher aux élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Angerville-l'Orcher, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 394 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 76 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,71% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 37,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 44,37% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 940,09 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Pour conclure, Angerville-l'Orcher incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Angerville-l'Orcher : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 1 136 personnes en âge de voter à Angerville-l'Orcher, 45,51% étaient restées chez elles. L'abstention était de 41,41% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,09% au premier tour et seulement 54,26% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 125 personnes en âge de voter au sein de la localité, 21,78% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,07% au premier tour.