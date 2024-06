Résultat des législatives à Angerville-la-Martel : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Angerville-la-Martel Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes 2024 à Angerville-la-Martel. Ladite liste séduisait 47,27% des suffrages, face à Valérie Hayer à 10,45% et Raphaël Glucksmann à 9,5%.

14:32 - 38,55% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Angerville-la-Martel Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,55% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Angerville-la-Martel. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,16%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 5,11% des voix pour sa part. Pour le 2e tour du scrutin, c'est encore la figure du parti d'extrême droite qui s'imposait avec 57,82%, devant Emmanuel Macron à 42,18%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient offert un très bon résultat pour le RN à Angerville-la-Martel. On retrouvait en effet Nicolas Goury devant ses concurrents au premier tour, avec 37,28% dans la cité, qui votait pour la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 55,20%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,80%.

11:02 - Angerville-la-Martel : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire d'Angerville-la-Martel, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 083 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 34 entreprises, Angerville-la-Martel offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (82,94%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 34,52% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 56,93% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 625,94 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Angerville-la-Martel, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Angerville-la-Martel ? À Angerville-la-Martel, l'une des clés des législatives sera à n'en pas douter la participation. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,73% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,07% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,95% au premier tour et seulement 54,63% au second tour. L'inflation dans le pays qui grève les finances des familles pourrait en effet faire augmenter le pourcentage de participation à Angerville-la-Martel.