Résultat des législatives à Argenteuil : premiers chiffres de l'élection 2024

Dans les bureaux de vote d'Argenteuil, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 12,57%, la présidente du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 49,89% et 21,13% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour avec 26,62% contre 73,38%.

Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune d'Argenteuil il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,17% au premier tour, contre 44,73% pour Paul Vannier (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Argenteuil étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Val-d'Oise. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Paul Vannier (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement.

11:02 - Argenteuil : élections législatives et dynamiques démographiques

La démographie et le profil socio-économique d'Argenteuil déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 6410 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,92%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2352,58 € par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 19 816 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 23,15% et d'une population immigrée de 29,72% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Argenteuil mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,96% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.